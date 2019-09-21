أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن كليات الجامعة العشرين استعدت وتزينت لاستقبال ما يقرب من 60 ألف طالب طالبة في أول أيام الدراسة للعام الجامعي الجديد، التي ستبدأ غدًا الأحد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي استمرت على مدار الثلاثة شهور الماضية، وذلك في أعمال التجديد والتطوير للمدرجات والمعامل، والمباني، والمدن الجامعية، وتطوير منظومة الأمن والسلامة للطلاب ومراجعة عمل الكاميرات، وإعداد خطة لتنظيم عمليات الدخول بالبوابات الرئيسية للجامعة لتحقيق الانضباط.

وقال عبد النبي إنه تم تخصيص مكاتب استقبال وخدمة الطلاب الجُدد والقدامى، وذلك في إطار مسابقة أفضل مكتب استقبال بالكليات خلال مبادرة "اعرف جامعتك"، كما تم تنظيم معسكرات للخدمة العامة، تحت شعار "بإيدينا نجملها" شارك فيها طلاب الكليات القدامى، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون، للقيام بأعمال النظافة والتشجير والتزيين وتعليق اللافتات الترحيبية بالطلاب، بالإضافة إلى تنظيم يوم اجتماعي تحت شعار "مرحباً" يُقدم عروض وأنشطة ترفيهية رياضية وفنية واجتماعية وثقافية، بجانب المؤتمرات الطلابية التي تعقدها الكليات لتعريف الطلاب بكلياتهم والخدمات التي تقدمها لأبنائها، ويتم خلال هذه المؤتمرات توزيع دليل الطالب والجداول الدراسية.

وأوضح الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، أن أعمال النظافة والتزيين بالكلية شارك فيها الطلاب والعاملون بالكليات وذلك خلال أعمال دهانات الأسوار الخارجية، وتركيب الأعلام، واللافتات والخرائط التوضيحية ورسم أسهم على أرضيات الكلية لتوجيه الزائرين إلي مباني وأقسام الكلية المختلفة.

وقال الدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة إنه تم تنفيذ أسبوع بيئي لنظافة الكلية وفنائها الخارجي ودهان المداخل لاستقبال الطلاب، ووضع الأعلام على مباني ومدرجات الكلية وتجهيز بوابات بمدخل الكلية ووضع لافتات الترحيب عليها، علاوة على الإعداد والتجهيز لافتتاح معرض الأدوات المعملية والجامعية بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر.

وقال الدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب إنه تم تركيب علم مصر على جميع المباني وعلي المداخل والمخارج بالكلية ودهان البلدورات وجذوع الأشجار، كما تم بطب الأسنان تشكيل فرق عمل ووضع خطة استقبال الطلاب الجُدد تحت شعار "كلية رائدة وشباب مبدع" وتم إعداد بطاقات التعارف إلى جانب تنفيذ وإعداد فيلم وثائقي وكوميدي تعريفي لطلاب كلية طب الأسنان والمواقف التي تواجههم.

وفي كليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، زينت الطالبات المداخل بالبالونات والأعلام، واللافتات الترحيبية لاستقبال الطالبات الجُدد.