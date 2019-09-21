نظم مشروع بادر لبناء السلام بجمعية الأسر المسلمة للتنمية الاجتماعية، داخل مدينة المنيا، فعالية سلام مع البيئة، اليوم السبت، تزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي للسلام"، الموافق يوم 21 من شهر سبتمبر من كل عام.

وشملت الفعاليات، التي قام بها فريق عمل المشروع والنشء والشباب، أعمال نظافة وزراعة أشجار ورسومات على الجدران.

وقال الدكتور هاني أحمد السيد مدير مشروع بادر بجمعية الأسرالمسلمة، إن فعاليات اليوم، هدفها الدعوة إلى السلام مع البيئة بالتعاون مع مكتب الخدمات الإنسانية للأقباط الكاثوليك، بحضور إيهاب ناجي مدير "بادر" في المكتب.