تنشر "الوطن" فيديو من مكان المواجهات الأمنية التي وقعت مع عناصر إرهابية في منطقة المطرية، ولقي فيها الإرهابي عمرو محمود مصرعه.

وعثرت قوات الأمن على أسلحة وآر بي جي وقذائف وكميات كبيرة من الذخائر والمواد المتفجرة.