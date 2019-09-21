شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فعاليات الندوة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية وأهمية تطوير الأفراد"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وأعضاء الأكاديمية، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من العاملين بمختلف الهيئات والمؤسسات بدمياط.

حيث تناولت تلك الندوة التي حاضر خلالها رئيس الأكاديمية والدكتور ياسر عبدالعزيز، مساعد رئيس الأكاديمية للتعاون الدولي وتطوير المشروعات، المحاور المختلفة للاتجاهات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية، وعرض مفصل للنقاط المستهدفة منها التحكم والضبط البيئي، الأنماط الحديثة في القيادة و كذلك المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بهدف تعزيز وتنمية مهارات وقدرات أبناء المجتمع وزيادة الوعي الثقافي.

والتعريف بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والبرامج التي تقدمها "الماجستير والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال"، والدورات التدريبية بتخصصات إدارة الموارد البشرية، التسويق، الإدارة المالية، أسواق المال والمصارف وكذلك المواد التى يتم تدريسها لتطوير المهارات الإدارية لإعداد القائد الاستراتيجى ، كما تم عقد مناقشة مفتوحة مع الدكتور عمرو الضبع عميد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

كما أكدت محافظ دمياط سعى الجهات لدعم الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية بأسعار مخفضة للعاملين بالهيكل الإدارى بدمياط.

ومن جانبه أكد رئيس الأكاديمية حرصه على حضوره مع فريق العمل والمشاركة بتلك الندوة لتعزيز الأنشطة المختلفة التي تتبناها الأكاديمية، وذلك اتساقا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة والطفرة التي تشهدها المنظومة التعليمية في الفترة الحالية، مستعرضا عدد من المشروعات الضخمة بالقطاع المالي والمصرفي، والتي تمت بالتعاون مع الأكاديمية بعدد من الدول العربية.