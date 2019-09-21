قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه قد تم تزييف تصريحات لشيخ الأزهر منذ عام 2012 ضد الإخوان على أنها تصريحات حديثة تم نشرها أمس.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تتوانى في بث الأكاذيب والشائعات بشكل دائم ومستمر، موضحا أن قائدي ثورة الأمس "واحد خامورجي والتاني حشاش" وقناة "الجزيرة" لا يليق بها التحريض سوى بهم، وذلك لأن المثقفين والشعب المصري لم يعد يتابعهم، ما دفعها للاستعانة بهما، وهما من يقودان دعوات الفوضى والتخريب في مصر.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الإعلام المصري ليس بالضعيف أو الفاشل ولكن لا أحد يفرض عليه وقت معركة معينة أو حجمها: "ماحدش يجرجر الإعلام المصري في معركة هو ليه حسابات في دخولها"، مشيرا إلى أن الإعلام المصري متوازن ودوره يتعاظم في الفترة القادمة لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: "الخيانة تجري في عروق هؤلاء ويصعب عليهم أنفسهم أن تقف مصر على رجلها، هما كانوا عايزين رئيس محل المعزول يبقي محل سخرية واستهزاء، اللي إحنا شايفينه ده على الفضائيات مصالح قذرة تتحرك وراءها أجهزة مخابرات تدفع أموال طائلة وتنظم تلك الحركات".