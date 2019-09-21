لقي خفير نظامي مصرعه بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه الميري، حيث خرجت منه طلقة طائشة استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال بقرية "المنشأة الكبرى" بمدينة كفرشكر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، اخطارا من الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز شرطة كفرشكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفرشكر المركزي، بوصول جثة خفير نظامي يدعى "رمضان. ج. ب. ن"، 59 عاما، جثة هامدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات أنه أثناء تنظيف خفير نظامي سلاحه الميري، خرجت منه طلقة نارية أدت إلى وفاته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.