"فلسطيني يقيم بالسعودية".. تفاصيل القبض على الأب صاحب فيديو تعذيب طفلته

رد أحد المتحدثين باسم شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يعذب طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، قال متابعون إنه يعيش في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الرد الذي أورده موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص ويحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم بالسعودية وهو في العقد الرابع من عمره وجرى القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف المتحدث أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى توفير الرعاية اللازم لأطفاله وعددهم أربعة بعد القبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أكد على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، أن وحدة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بدأت بملاحقة الشخص المعنف الذي ظهر بمقطع الفيديو بعد إنتشاره بمواقع التواصل الإجتماعي وبأنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. pic.twitter.com/hvb82bWSKx — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 21, 2019

كما أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية أنها تتابع الواقعة لتطبيق القانون الخاص بنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، وأكدت شرطة الرياض أن وزارة الداخلية السعودية تحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم وبأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره.