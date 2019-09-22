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حقوق وواجبات الموظف الحكومي "المُعار" في قانون الخدمة المدنية

حقوق وواجبات الموظف الحكومي "المُعار" في قانون الخدمة المدنية

براد بت وجورج كلوني.. كويكبات على أسماء المشاهير "فاروق الباز آخرهم"

براد بت وجورج كلوني.. كويكبات على أسماء المشاهير "فاروق الباز آخرهم"

مبنى محافظة الجيزة.. فيلا الخديوية التي أحرقها أنصار مرسي في 2013

مبنى محافظة الجيزة.. فيلا الخديوية التي أحرقها أنصار مرسي في 2013

"فلسطيني يقيم بالسعودية".. تفاصيل القبض على الأب صاحب فيديو تعذيب طفلته

"فلسطيني يقيم بالسعودية".. تفاصيل القبض على الأب صاحب فيديو تعذيب طفلته

يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

الحكومة تستعين بالتكنولوجيا الحديثة في صناعة "السكك الحديدية" بمصر

الحكومة تستعين بالتكنولوجيا الحديثة في صناعة "السكك الحديدية" بمصر

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يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

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خبير توظيف يوضح كيف تعد CV قوي للفوز بوظيفة بمرتب 15 ألف جنيه

المصريون يواجهون "ثالوث الشر": "إعلام مُفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب"

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وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

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مع دخول الخريف.. 11 نصيحة لتجنب الأمراض في فصل التقلبات الجوية

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