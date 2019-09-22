استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، يرافقه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة في أول أيام العام الجامعي الجديد 2019/2020 على بوابات الجامعة، وقدّم الحلوى لهم.

ورحب الجمال بالطلاب الجدد والقدامى، وهنأهم ببدء العام الدراسي، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، كما أشاد بانتظام الطلاب وكثافة حضورهم ما يبشر بعام جامعي موفق ومنتظم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ مشاركته للطلاب تضمنت توزيع الحلوى والمنتجات الغذائية احتفالا ببدء الدراسة، مضيفا أنّ ذلك التقليد الجديد يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام من من منطلق حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب فرحة الطلاب الجدد بالتحاقهم بالجامعة وعودة الطلاب.