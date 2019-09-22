وفد خارجية النواب في موسكو يلتقي وزير الخارجية الروسي

عقد الوفد البرلماني المصري المتواجد في العاصمة الروسية، موسكو، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاء، مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، السفير ميخائيل بوجدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بحضور السفير المصري بموسكو إيهاب نصر.

وتناول اللقاء، تدعيم العلاقات المصرية الروسية على الأصعدة كافة بما فيها التواصل علي مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتناول الجانبين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وجرى التركيز بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو من أجل حل النزاعات العسكرية والسياسية القائمة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأكد الجانبان ثقتهما في النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها قمة روسيا- أفريقيا في أكتوبر المقبل، في سوتشي، في ظل الرئاسة المشتركة لهذه القمة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

ويشار إلى أن الوفد المرافق للنائب كريم درويش، يضم عددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وهم: "طارق الخولي أمين سر اللجنة، عبد الله مبروك، سوزي رفلة، ماريان عازر، هشام سليم".

ومن المقرر أن يغادر الوفد البرلماني المصري، العاصمة الروسية موسكو، ظهر اليوم، عائدا إلى القاهرة، بعد زيارة ناجحة، أعربوا خلالها أن الحفاوة التي أبداها الجانب الروسي، ما هي إلا أنعكاس لمكانة مصر الدولية وتقدير لجهود الرئيس السيسى علي المستوى الدولي.