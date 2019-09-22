تسجيل الدخول
ماراثون الجامعات يبدأ بـ

أحدث الأخبار

معسكر طلابى فى الصحراء لتعلم فنون الصبر: خليك هادى

معسكر طلابى فى الصحراء لتعلم فنون الصبر: خليك هادى

الإسكندرية تقاوم السرطان بالبهجة: يوم ترفيهى للمرضى على الشاطئ

الإسكندرية تقاوم السرطان بالبهجة: يوم ترفيهى للمرضى على الشاطئ

Breaking bad movie.. جيسي بينكمان يعود بعد موت "هايزنبرج"

Breaking bad movie.. جيسي بينكمان يعود بعد موت "هايزنبرج"

"الرداد" عن شائعات انفصاله عن "إيمي": من مساوئ السوشيال ميديا

"الرداد" عن شائعات انفصاله عن "إيمي": من مساوئ السوشيال ميديا

الوقائع تنشر قرار "التعليم العالي" بتحصيل رسوم من الطلاب لـ"رعاية المبتكرين"

الوقائع تنشر قرار "التعليم العالي" بتحصيل رسوم من الطلاب لـ"رعاية المبتكرين"

وفد خارجية النواب في موسكو يلتقي وزير الخارجية الروسي

وفد خارجية النواب في موسكو يلتقي وزير الخارجية الروسي

اختيارات الوطن

من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

خبير توظيف يوضح كيف تعد CV قوي للفوز بوظيفة بمرتب 15 ألف جنيه

خبير توظيف يوضح كيف تعد CV قوي للفوز بوظيفة بمرتب 15 ألف جنيه

المصريون يواجهون "ثالوث الشر": "إعلام مُفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب"

المصريون يواجهون "ثالوث الشر": "إعلام مُفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب"

5 مواسم بـ9 نجوم من الوطن العربي.. رحلة The Voice منذ انطلاقه

5 مواسم بـ9 نجوم من الوطن العربي.. رحلة The Voice منذ انطلاقه

وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

الأكثر قراءة

عاجل