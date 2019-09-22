قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد إنخفاض في درجات الحرارة للأسبوع الثالث على التوالي، وتزيد فرص كثافة السحب المنخفضة المتوسطة على شمال البلاد خاصة في فترة الصباح.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "Dmc"، أنه يوجد فرص لتكون الشبورة على الطرق وخاصة المسطحات المائية والمزروعات، ونشاط للرياح على أقصي الساحل الشمالي الغربي وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية في غرب البحر الأبيض والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأكد عبدالعال، على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار بالرغم من كثرة السحب، موجها نصيحة للسائقين على الطرق بتوخي أقصي درجات الحذر أثناء إنخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية في الصباح.