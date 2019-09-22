انهار سقف مدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي بمركز ومدينة قويسنا في المنوفية جزئيا، صباح اليوم، قبل دخول الطلاب للفصول عقب انتهاء طابور الصباح، ولم تحدث أي إصابات بين المدرسين أو الطلاب أو العاملين.

وأكدت مصادر، إلغاء اليوم الدراسي مؤقتًا لحين وصول لجنة من هيئة الأبنية التعليمية في المنوفية لمقر المدرسة؛ للوقوف على الأسباب ومعرفة إمكانية حضور الطلاب للدراسة لحين الترميمات.

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور الذين هرعوا لمكان المدرسة للاطمئنان على أولادهم، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت سخرية أهالي قويسنا من انهيار المدرسة بهذه السرعة، حيث قال حساب يدعى أحمد عبدالعزيز ساخرا: "أمال فين الاستعدادات المكثفة وزيارات المسؤولين اللي وجعتوا بيها دماغنا".

كان وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية مختار شاهين، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة قويسنا، ومدير إدارة قويسنا التعليمية انتقلوا إلى المدرسة لمتابعة آخر التطورات، والاطمئنان على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.