"الغد": مخططات تحالف الشر العالمي فشلت في شحن المصريين ضد قيادتهم

أكد حزب الغد أنّه تابع بترقب شديد الهجمة الشرسة والحملة القذرة التي تعرضت لها الدولة المصرية ورئيسها وجيشها، من تحالف الأشرار وأجهزة المخابرات المعادية.

وأوضح الحزب في بيان عنه أنّ المخطط اللعين فشل ولم يقع الشعب المصري في الفخ الذي نصب له، مضيفا: "تعرضت البلاد لهجمة شرسة قذرة وعاتية، ورغم شهر كامل من الشحن الخارجي والداخلي من أقوى تحالف لقوى الشر في تاريخ الإعلام والسوشيال ميديا".

وتابع الحزب: "رغم السيل الجارف من الشائعات الممجوجة عن فساد وانشقاقات وانقسامات في الجيش، وتشكيك في إدارة الرئيس للبلاد واتهامه بإهدار سلم الأولويات ومحاولات وصمه بالفساد وقيادات في الجيش أيضا".

واستطرد الحزب: "حاول الأشرار بخبث شديد ودناءة منقطعة النظير وقذارة متفردة، استغلال تلك الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة والصعبة التي يتحملها المصريون من أجل الإصلاح الاقتصادي علي مدار 3 سنوات كاملة ولا يزالون".

وأضاف: "الدولة المصرية بأجهزتها الرصينة المحترفة أصرت وفي نفس اليوم على تنظيم أكبر مباراة جماهيرية بحضور آلاف الجماهير في المدرجات وملايين في النوادي والكافيهات والساحات العامة، وأصرّ الرئيس على السفر خارج البلاد لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ، وأصرّ الرئيس قبل مغادرته على سحب قوات الأمن من الميادين مستعينة بالتأمينات اليومية العادية".

وأكد حزب الغد أنّ كل هذا وغيره يعني أنّنا أمام مشهد يجب أن نقرؤه بدقة وأن نعي مفردات الصورة البهية، فنحن أمام دولة لديها معرفة شديدة ودقيقة بشعبها ووعيه، وهي تراهن بشده على ذلك أيضا ولديها ثقة مفرطة في نفسها وفي قدراتها".

ولفت الحزب إلى أنّنا أمام رئيس لديه ثقة كبيرة ومفرطة فيما أنجز، وقدم لوطنه ولشعبه الكثير، ووطنيته وطهارته وإخلاصه غير مستمسك بسلطة أو جاه، وأمام أجهزة أمنية ومخابراتية شديده اليقظة وعالية الكفاءة، وأمام قيادة تراهن على وعي الشعب وربحت الرهان كالعادة، وأمام شعب مدرك واع لمصالحه ويقظ لما يحاك له، وهو الذي حسم الأمور وفوّت الفرصة على قوى الشر وأطاح بمخططاتها، وقرر عدم النزول وعدم الاستجابة للترهات ودعوات الهدم.

واختتم الحزب بيانه: "حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها وأجهزتها، وأعطى كل المخلصين لهذا الوطن والساهرين على أمنه ورفعته موفور الجزاء".