افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الأحد، محطة مياه شرب الكتكاتة بمركز ومدينة ساقلتة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال محافظ سوهاج، إن المحطة الجديدة ستخدم 11 ألف نسمة من أهالي قرى الكتكاتة، والعوامية، ونجع الزراعي، ونجع الزمراد، مؤكداً حرص المحافظة على النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القرى والمراكز.

وأكد على استمرار العمل لاستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بسوهاج، لتلبية احتياجات قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أن العام الحالي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المحطة ستعمل بطاقة 2000 متر مكعب/يوم، وأنشئت على مساحة 870 متر مربع.