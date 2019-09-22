أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جرى الانتهاء من تسكين 533 أسرة من سكان روضة السيدة -تل العقارب سابقا- بعد الانتهاء من تنفيذها، وتطويرها بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات، أن الوحدات السكنية مفروشة بالأثاث وكاملة المرافق، لافتا إلى أنه يجري تسكين باقي الأسر تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المحافظة كانت قد أخلت "تل العقارب سابقا"، واستضافت الأهالي بمساكن المحافظة بمدينة أكتوبر لحين انتهاء المشروع وعودتهم إليه، ضمن إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات.