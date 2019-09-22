بكلمات مؤثرة، رثى يوسف الكيكي، شقيقه الطفل أدهم طالب الصف الثالث الابتدائي، والذي لقى مصرعه خلال حادث سير، أثناء توجه الأسرة إلى مباراة السوبر بين فريقي الزمالك والأهلي، عبر حسابه على "فيس بوك".

وقال سويف: "ربنا يرحمك يا قلبي كنت أخويا الكبير وسندي وظهري في الدنيا ياريتها جت فيا ولا فيك، يا أدهم أنت أكيد في مكان أحسن مكانك الجنة يا أنظف خلق، الله أنا أسف أنك كنت قدام عينيا بطلع في الروح ومعرفتش أعملك حاجة، أنا أسف أني مقدرتش أحافظ عليك من أجل تحقيق أحلامك، بس أنا دايما هفضل جنبك حتى وأنت معايا هتوحشني يا أخويا أوي".

واستطرد: "أنت متعرفش أنا كنت بحبك قد إيه، ولما كنت بضربك ده عشان بحبك ضربتك كثير وعايزك تسامحني هفضل أحبك لحد آخر يوم، أنت روحت وراح معاك قلبي أنت الحاجة الوحيدة النضيفة في حياتي ومكنتش عايزك تبعد ياحبيبي يا أغلى شخص في حياتي سلام يا حبيبي في الجنة يا أدهم".