أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أنه سيتم التصرّف في الأراضي غير المستغلة المملوكة لشركات القطاع بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني تجاري، لتحقيق أفضل العوائد لتمويل تطوير وسداد مديونيات الشركات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أمس، أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ 21 مليار جنيه، وتستغرق 30 شهرا، وتشمل تحديث الماكينات والمعدات، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، منها 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين.

وأكدت الوزارة بدء تنفيذ مشروع "جسور"، الذى تنفّذه "القابضة للنقل البرى والبحرى" والشركات التابعة، لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، أبريل المقبل، ويضم المشروع 4 خدمات هي النقل البرى والبحري، والتجميع والتسويق، والمعارض الدائمة، والتأمين، ومن المقرر افتتاح خدمة التخزين البحري، أول أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن جسور"، تم الإعداد له، يوليو الماضي، ويبدأ تنفيذه، أكتوبر المقبل، لنقل المنتجات من المصنع إلى ميناء السخنة، ثم التخليص الجمركي والشحن البحري برحلة منتظمة، أسبوعيا، عبر خط ملاحي من العين السخنة إلى مومباسا في كينيا، على أن توفر الوزارة خدمة مميزة للشحن والنقل البحري والتخزين في مستودعات شركة "النصر" لضمان وصول المنتجات المصرية إلى 6 دول أفريقية.

ووقعت مصر وسويسرا، أمس، اتفاق تعاون لتوفير الدعم المالي والفني لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمي "جيتكس GTEX"، بهدف زيادة التنافسية التصديرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. وقالت وزارة التجارة، في بيان، إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2021، ويهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل بقطاع المنسوجات، بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري منحة من الحكومة السويسرية، بجانب مساهمة الحكومة المصرية بـ10% من ميزانية المشروع.