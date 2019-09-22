ناهد السباعي: "كان نفسي جدو يبقى معانا في الجونة"

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لجدها النجم فريد شوقي، خلال ركوبه سيارة تجمل شعار مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وقالت "السباعي": "الله.. كان نفسي تبقي معنا قوي، بس ماما نسخة منك، ربنا يخليهالي"، وجهة الشكر لصفحة "mgpexel" المختصة في تركيب صور الفنانين في فعاليات مختلفة، مضيفة: "الصورة تجنن تهبل".

وخلال 30 دقيقة، تفاعل رواد موقع الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 5100 إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الله يرحمه، حقيقي وحشنا أوي كلنا"، و"سيظل الملك فريد شوقي حي بيننا بسبب أعماله"، و"الله يرحمه .. كان و مازال عظيم".

وحرص العديد من الفنانين على التفاعل مع المنشور، أبرزهم الفنان البناني نيكولا معوض، والممثلة غادة عادل، وذلك عن طريق وضع "أيموشن قلب".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، بينهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، إذ جسّد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني Aladdin، الذي تخطت إيراداته مليار دولار.