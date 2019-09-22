شهد مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس إقبالا كبيرا من الطلاب خلال اليوم الثاني من الدراسة.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وتنظيم قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وتنفيذ اتحاد طلاب الجامعة.

وشهد المهرجان إقبالا كثيفا من الطلاب على المعارض المختلفة، فقد لقى معرض الكتاب المجاني إقبالا من الطلاب، مشيدين بتنوع محتويات المعرض وتلبيتها لاهتماماتهم المختلفة.

كما شهد معرض الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية إقبالا من الطلاب الراغبين في تعلم الأشغال الفنية، ذلك إلى جانب توافد الطلاب على المعرض التعريفي بنماذج المحاكاة المختلفة والتعرف على كيفية المشاركة بها، كما تعرف الطلاب على كيفية المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تقدمها إدارة رعاية الشباب كل حسب ميوله وهواياته.

كما قدم معرض صندوق مكافحة الإدمان خدماته التوعوية للطلاب إلى جانب تقديم خدمات طبية كقياس الضغط والسكر والوزن وخدمة التبرع بالدم لصالح مستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي.

كما شارك عدد كبير من الطلاب في المسابقات الرياضية مثل تنس الطاولة وكرة السرعة ومصارعة الذراعين.

ويستمر مهرجان استقبال الطلاب حتى 8 من أكتوبر المقبل ويتضمن العديد من الفعاليات مثل العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة والندوات التثقيفية وحفلات فنية تقدم على مسرح رعاية شباب الجامعة.