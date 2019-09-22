حصلت "الوطن" على صور التصميم الهندسي لأول ميدان مسلة معلق بالعالم بالمتحف المصري الكبير، والتي صممها المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقه المحيطة، اللواء عاطف مفتاح.

وتبلغ مساحة التصميمات الهندسية الخاصة بمسلة الملك رمسيس الثاني، والتي سيجرى إقامتها في المتحف المصري الكبير في البهو الخارجي، حوالي 28 ألف متر، ومن خلال التصميم حرص اللواء عاطف مفتاح على مراعاه الدقة في الناحية الأثرية والهندسية والفنية للمسلة، فمن الناحية الأثرية اعتمد التصميم على إمكانية رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود أسفل قاعده بدن المسلة، والذي ظل بعيدا عن الأنظار ما يقرب من 3500 عام تقريبا، ومن خلال التصميم يمكن للزائر لميدان المسله الدخول إلى قاعدة المسلة لرؤية القاعدة الأثرية أسفله، وبالنظر إلى أعلى يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني في بانوراما تخطف الأبصار.

ومن الناحية الهندسية حرص اللواء عاطف مفتاح أن يكون التصميم فريد من نوعه في العالم بحيث تكون المسلة معلقة على أربعة أعمدة مع مراعاة الأحمال والاهتزازات على جسم المسلة.

وجرى التعاون مع مكتب استشاري إنشائي متخصص لدراسة الهيكل الإنشائي للميدان وتوزيع تلك الأحمال بما يتناسب مع وزن المسلة والحفاظ عليها.

وأكد المشرف العام أن ميدان المسلة سيكون عملا هندسيا فنيا وأثريا فريدا من نوعه، وستكون المسلة أول شيء يستقبل الزائر خارج بهو المتحف المصرى الكبير، وتكون كلمه مصر محفورة على كسوات الأعمدة وعلى جوانب القاعدة الحاملة للمسلة، وبكل لغات العالم، ليصبح التصميم مزيج بين عبقريه المصري في الماضي والحاضر والمستقبل.