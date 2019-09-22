وزير المالية السوداني يُشيد بدور السعودية والإمارات في دعم بلاده

يشارك وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري، في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، ويُلقي بيان بلاده، فيها، وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن بيان السودان سيتناول التطورات الدستورية والقانونية وتشكيل هياكل السلطة والحكم المدني في السودان، إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية.

ويتناول البيان انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان، وقالت "سونا" إنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، في مدينة نيويورك بحضور رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير العدل على هامش الاجتماعات بالمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية والمجموعة الأوروبية وأيضا المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان، بغرض إطلاعهم على التطورات في السودان.

وفي سياق آخر، ثمن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، اليوم، دور دولة الإمارات الكبير، ووقوفها مع الشعب السوداني في تقديم المساعدات، وقال - خلال لقائه مع حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات بالخرطوم - "نتطلع في المرحلة القادمة إلى الانتقال من مرحلة المساعدات إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي في مجال التكامل الاقتصادي بين البلدين".

وأشار البدوي، إلى الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال الحكومة والبطاقة الذكية، موضحا سعي الوزارة لزيادة الإيرادات في ميزانية العام المقبل 2020 حتى تتمكن الحكومة من زيادة الدعم الاجتماعي، وإطلاق برنامج تنموي طموح، يتيح لكل الدول الصديقة والشقيقة التعاون الاستراتيجي عبر البرنامج الإسعافي الاقتصادي للدولة.

ودعا الوزير السوداني، الإمارات إلى الاستمرار في دعمها للسودان في مجال القمح والمشتقات البترولية، فيما أكد سفير الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، رغبة بلاده الدخول في مجالات الاستثمار الصناعي بالسودان، وقال "إن السودان يعتبر بلدا واعدا ويتمتع بموارد كبيرة تساعد في الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين".

وأكد البدوي، استراتيجية العلاقات بين بلاده و السعودية، وأنها علاقة مصير مشترك، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة للبلاد في الفترات الحرجة كبير، وعبر وزير المالية السوداني، خلال لقائه السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، عن تطلع السودان إلى دفع التعاون والعلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب، لافتا إلى عقد اجتماع لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، ومعرفة خطة الحكومة السودانية للاستثمار.

وأبدى الوزير السوداني، رغبة السودان الحقيقية في زيادة التعاون وتفعيله تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ومنحها الأولوية الخاصة، لافتا إلى طرح مشروعات للقطاع الخاص السعودي، وناقش وزير المالية مع السفير السعودي الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالموسم الزراعي، والتي التزمت بها السعودية والإمارات، وقال إن السودان سيعمل على تحقيق قفزة نوعية في عام 2020 في مجال التنمية.

وأشار البدوي، إلى أن هناك ميزانية كبيرة للتنمية، مؤكدا اتجاه الدولة إلى إنشاء مسالخ في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية من أجل تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة في تصنيع اللحوم وتصدير الجلود لضخ النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار السفير السعودي بالخرطوم، إلى المساعدات العاجلة التي أعلنت عنها السعودية والإمارات، وقال: "لابد من التعرف على الاحتياجات والمساعدات التي تحتاجها الحكومة السودانية"، ودعا جعفر، وزير المالية السوداني إلى حل المشاكل وتذليل العقبات، التي تواجه تلك الاستثمارات، مؤكدا رغبة القطاع الخاص السعودي إلى الدخول في المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار بالسودان.

وأشار الدبلوماسي السعودي، إلى التبادل السلعي بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية استفادة السودان من الأسواق السعودية وأسواق الخليج، مؤكدا رغبة المملكة في تعامل البنوك السعودية مع البنوك السودانية بعد رفع العقوبات، لافتا إلى أن السعودية تستهدف قيام شراكة استراتيجية مع السودان.