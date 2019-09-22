محافظ الدقهلية: ضبط 60 توك توك ودراجة بخارية مخالفين في حملة بالمنزلة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عن ضبط والتحفظ على 60 توك توك ودراجة بخارية مخالفين بمدينة المنزلة، وتم تحرير 56 محضرا ما بين مخالفات بيئية وإشغالات ونظافة وصحة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، إنه وفقا للنشاط اليومي لمركز ومدينة المنزلة تم رفع 700 طن قمامة من المركز والمدينة خلال أسبوع ونقلهم إلى مصنع التدوير بالحوتة.

وأضاف شاروبيم، أن لجنة الأغذية بالمركز مرت على عدد من المحلات للتأكد من صلاحية المعروضات ومصادرة عدد من السلع مجهولة المصدر، وتحرير 8 محاضر صحة و7 محاضر لعدم الإعلان عن السعر، كما تم تحرير 18 محضر مخالفة بيئية و9 محاضر أشغال و14 محضر نظافة.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار المتابعة للأنشطة اليومية وحملات الرقابة على مختلف المنشآت للوقوف على مدى انضباط وانتظام الخدمات والأسواق.

من جانبه قال أشرف بكر، رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تم شن حملة بالتنسيق مع إدارة مرور المنزلة أسفرت عن التحفظ على 49 توك توك و11 دراجة بخارية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.