أعلن النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي 3 و4 نوفمبر 2019، ويستمر التسجيل للاشتراك في المنتدى حتى يوم 12 أكتوبر المقبل.

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وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 1000 صحفي وإعلامي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة "الوطن" كشريك إعلامي.

وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق إنتاج محتوى مهني يتحرى الدقة، ويعبر عن الجمهور، ويحقق الأرباح، ويصنع الاستدامة

النسخة الأولى أكتوبر 2018

أطلق النادى الإعلامى النسخة الأولى في أكتوبر 2018 تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من 600 صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع جريدة الوطن وعدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، ومن أبرزها بي بي سي، دويتشيه ڤيله، فضلاً عن صحف الشروق والتحرير، وموقع مصراوي الإلكتروني، وقنوات تليفزيونية مثل دى إم سى، وتن تى فى.

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