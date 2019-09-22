قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لن تكون أبدًا مثل سوريا، كما أن هناك أشخاص لديهم مصالح في مصر منذ 2013 ، موضحًا أن تلك المصالح تضررت بشكل أو بآخر، فقروا أصحابها عدم الوقوف مع الإخوان أو قطر أو تركيا، ولكن في نفس الوقت إذا رأوا الدولة تسقط لن يتحركوا أيضًا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، " فيه ناس متخيلة إن لو الإخوان رجعت الحكم هيتمنجهوا أو يضبطوا ، لية يوم ما مسكوا البلد جابوا مين في الحكم، جابوا خيرت الشاطر وصفوت حجازي، وطارق الزمر وكل الناس اللي تبعهم".

ووجه الإعلامي رسالة لعزمي بشارة ، الذي دعا إلى الخروج في مظاهرات، حيث قال " البلد دي مش سهلة، العبقري الفذ بيقول التاريخ مش هيعيد نفسه، أنا بقوله آة مش هيعيد نفسه، أنت مش واخد بالك اللي حصل للدول العربية بسبب قناة الجزيرة"، فيما وجه حديثة لتوكل كرمان، الناشطة اليمينة، قائلًا :" مش قادر أقول كلمة وحشة، بس براز عليكي وعلى الكلام اللي بتكتبيه، شوفي بلدك الأول قبل ما تتكلمي مصر، شوفي القفا اللي أخدتيه الأول في تونس".