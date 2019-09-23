تنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في بعض محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لخدماتها، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:16
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:52
أذان العشاء 07:10
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 11:37
أذان العصر 03:04
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء 06:56
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:16
أذان المغرب 05:52
أذان العشاء 07:10
مواقيت الصلاة في السلوم
أذان الفجر 04:39
أذان الظهر 11:12
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:15
أذان العشاء 06:34