تنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في بعض محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لخدماتها، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:16

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء 07:10

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:37

أذان العصر 03:04

أذان المغرب 05:41

أذان العشاء 06:56

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء 07:10

مواقيت الصلاة في السلوم

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:12

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء 06:34