قالت وزيرة البيئة، إن القمة العالمية للمناخ التي تنعقد غدًا في الأمم المتحدة مهمة جدًا في التوقيت الحالي، حيث دعا إليها السكرتير العام للأمم المتحدة منذ عام تقريبًا لمواجهة التحدي المناخي، موضحة أن العالم أجمع متأثر بالتغير المناخي سواء بارتفاع درجات الحرارة، أو السيول أو الفيضانات، "الواحد يحس إن الجو حر بشدة، فجأة نلاقي فيه برد أوي".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم وضع 9 بنود من أجل حل التغيرات المناخية، منها التكيف، مؤكدة أن السكرتير العام للأمم المتحدة طلب 18 دولة فقط من بين دول العالم لقيادة مواجهة التغيرات المناخية من بينها مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيُعلن عددا من التوصيات أبرزها زيادة التمويل للتكيف على تغيرات المناخ من الدول المتقدمة ووضع التكيف على أولويات الأجندة الدولية، كما أن مصر قادرة على أن تعي مسئوليتها الدولية وتصنع تحولا في مسار العمل البيئي الدولي.

وأشارت إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة جدًا محليًا ودوليًا في هذا الملف الهام للغاية، وسيتم العمل على إنشاء مشروعات قومية مع شركاء التنمية لإنشاء السدود على دلتا نهر النيل وزراعة أنواع من النباتات القادرة على امتصاص درجات الحرارة، والاستفادة أيضًا من روث الحيوانات.