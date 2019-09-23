محمد رمضان عن المقاول الهارب: "شخص فاشل.. لو عنده نصيحة كان فاد نفسه"

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شديدة اللهجة، إلى المقاول الهارب، محمد علي، الذي يبث فيديوهات مسيئة لمصر، ويحث على دعوات الفوضى، قائلا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc"، إن مصر استطاعت في وقت قياسي أن يكون لها دولة وجيشا قويا للغاية.

وأضاف "رمضان"، أنه يجب على الشباب الاستماع للنماذج الناجحة في الدولة، ولكن "ده راجل عمل مشروع في حياته وفشل، والمشروع أفلس وبقى عليه قروض، وهاجر وهرب من بلده، بأي منطق نسمع له؟، ده راجل لو عنده نصيحة، كان نصح نفسه".

واستطرد محمد رمضان: "إحنا شعب ابن بلد وعارفين إن اللي أكل عيش وملح في مصر، وهرب بره مصر، حتى لو فيه حاجه وحشة، مابيبقاش عندنا صفة (إذا خاصم فجر)، ليه يطلع يقول الكلام ده؟ والافتراء ده؟".