"محدش يقدر يكسرلها كلمة".. أسرار في حياة "الست أمينة" في ذكرى وفاتها

"حاضر يا سي السيد".. جملة فور سماعها، تتذكر شخصية "الست أمينة" أحد أبطال فيلم "بين القصرين"، والتي أبدعت من خلالها الفنانة الراحلة أمال زايد، في شخصية الأم والزوجة، وهو أشهر أدوارها على الإطلاق، قبل أن تتوفى في مثل هذا اليوم، 23 سبتمبر عام 1972.

شخصية "أمينة" تركت علامة مميزة في السينما المصرية، حيث جسدت دور الزوجة المطيعة لزوجها "سي السيد" والذي قام بدوره الفنان يحيى شاهين، والأم الطيبة الحنونة التي تربي أبنائها وتعتني بهم، وهم "فهمي، ياسين، عائشة، كمال".

بحكم عمل الفنان، يتحتم عليه التلون وتقمص الدور الذي يقوم به، حتى وإن كان يختلف مع طباع وصفات شخصيته في الواقع، وهو ما حدث مع آمال زايد، في دور "الست أمينة"، الذي اختلفت طباعها خلال أدائها للدور، عن صفاتها في الواقع، بحسب ما أوضح أبناؤها.

الفنانة الراحلة، كانت شخصية قوية جدًا أمام أبنائها بعكس الفيلم، الأمر الذي أوضحه أبنائها، خلال استضافتهم في برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، على قناة CBC، مشيرين إلى أنها وعلى الرغم من أنها كانت حنونة، إلا أنها ليست ساذجة بالمرة.

وأضافت ابنتها "جمالات عبد الله"، أن التشابه بين شخصيتي "أمينة" و"أمال زايد" في الحقيقة، ضئيل جدًا، حيث أنها في الواقع لم تكن "على نيتها"، موضحة: "كانت بتقول لنا مفيش خروج، وترجعوا الساعة 9 ونص، وأهم حاجة في حياتها، الدراسة، ودرجات الشهادات بتاعتنا".

وأشار ابنها، الدكتور محمد عبد الله، إلى أنها كانت حازمة جدا، ولا تدلل أي منهم، كما أنها هي من تمنت له أن يكون طبيبًا، وهو ما تحقق: "هي اللي خلتني أطلع دكتور، ومفرقتش بيني وبين اخواتي البنات، وأخري في البيت برجع 9 ونص زيهم".

وأكدت ابنتها أن والدتها كانت رافضة لأن يدخل أحد أبنائها عالم التمثيل، حتى لا ينشغل به عن حياته الخاصة: "كانت رافضة إني أمثل.. أنا ومعالي".

الابنة الأصغر لـ"الست أمينة" هي الفنانة الراحلة معالي زايد، والتي قال عنها شقيقها، أنه لم يستطع أي من أبناء "أمال زايد" الوقوف في وجهها، ولكن "معالي" كانت الأوفر حظًا بينهم، حيث بدأت مشوارها الفني بعد وفاة والدتهم.