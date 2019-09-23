في يوم ميلاده.. سيد حجاب بعيدا عن الشعر يكتب فيلما وحيدا وفوازير

سيد حجاب، واحدا من أهم شعراء العامية المصرية، والشعراء بشكل عام في الوطن العربي، تميزت أشعاره وكلماته بالمرادفات المختلفة التي تعبر عن المصريين بشكل حقيقي بكافة طبقاتهم وأفكارهم.

ولد الشاعر الكبير سيد حجاب في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1940 بمحافظة الدقهلية، وكان شغوفا دائما بالفنون، حتى أتم دراسة المسرح بجوار كتاباته للشعر.

وخلال مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات منذ ستينيات القرن الماضي، قدم العديد من الدواوين والأغاني لكبار المطربين.

تنوعت أشعار سيد حجاب، فكتب للأطفال العديد من الأغاني، التي لحنها الموسيقار عمار الشريعي، واشتهر بكتابة "تيترات" المسلسلات المصرية التي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، وارتبطوا بها مثل "ليالي الحلمية، أرابيسك، بوابة الحلواني، المال والبنون، الأيام" والعديد من الأعمال الأخرى.

فوازير حاجات ومحتاجات

في عام 1993 كتب سيد حجاب فوزاير "حاجات ومحتاجات" للفنانة الاستعراضية شيريهان، وكانت آخر فوازير تقدمها، وحققت نجاحا كبيرا ما زال مستمرا حتى الآن، وشارك في بطولتها "محمد هنيدي، علاء مرسي، جمال إسماعيل، عهدي صادق".

الفوازير من إخراج جمال عبد الحميد، ووضع الألحان لها، كل من "عمرو أبو ذكري وخالد حماد"، وألحان المقدمة والنهاية للموسيقار مودي إمام.

وتركزت الفكرة الأساسية للفوازير، على الاختراعات والابتكارات واﻷفكار الجريئة والمحطات الهامة في تاريخ البشرية، وجرت الاستعانة في الفوزاير بشخصية خيالية مرسومة هي "زئردة" والتي تعتبر نسخة مصغرة من شيريهان.

فيلم مرسيدس

في ثاني تجارب المخرج يسري نصر الله السينمائية، قدم فيلم "مرسيدس" عام 1993، حيث كتب القصة والسيناريو، بينما كتب الحوار الشاعر سيد حجاب، وكانت تلك هي التجربة السينمائية الوحيدة التي شارك بها الأخير.

الفيلم يسرد حكاية شاب يدعى "نوبي"، ولد في الحياة نتيجة علاقة والدته برجل أسمر، وظل فترة من حياته داخل مستشفى الأمراض العقلية، وعند خروجه منه، يكتشف أن له شقيق، ويبدأ في رحلة البحث عنه، وتستمر الأحداث.

الفيلم من بطولة "يسرا، زكي فطين عبد الوهاب، سيف عبد الرحمن، تحية كاريوكا عبلة كامل".

ورحل الشاعر سيد حجاب عن عالمنا في 25 يناير عام 2017، عن 77 عاما، بعدما قدم أشعارا لما يقارب 150 عملا فنيا، تنوعت بين "الدراما، والسينما"، وعدد كبير من الأغاني لكبار المطربين، والدواوين الشعرية.