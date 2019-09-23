أنهى عامل، حياة خاله، بإطلاق الرصاص عليه من بندقية آلية، بسبب رفضه إعطاء شقيقته "والدة الجاني" ميراثها الشرعي، كما أصيب موظف بطلق ناري في القدم تصادف تواجده بمسرح الأحداث، وذلك بدائرة مركز المراغة في سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بالإبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

وانتقل العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طه، مفتش المباحث، ومأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، حيث تبين مقتل "حمام. ش. م" 63 عاما، بالمعاش، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة "محمد. ف. م" 53 عاما، موظف بالوحدة الصحية، بطلق ناري في القدم اليمنى (تصادف مروره بمكان الواقعة).

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، والمصاب لاستقبال مستشفى سوهاج التعليمي، والذي بسؤاله هو وشقيق المجني عليه "صلاح" 55 عاما، موظف، ويقيم بذات الناحية، اتهما نجل شقيق المتوفى "الهيثم. أ. ق" 34 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلافات علي الميراث، مما أدى لوفاة الأول، وإصابة الثاني.

وألقى ضباط وحدة مباحث المركز، القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.