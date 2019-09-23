تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 23 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

مباريات بطولة الدوري المصري

تقام مباراتين لكرة القدم، طرفاها "القطبين"، الأولى بين سموحة والأهلي، على استاد برج العرب، في تمام الساعة 5.30 مساء، والثانية بين الزمالك والاتحاد السكندري، على استاد بتروسبورت في تمام الساعة 8 مساء، وذلك في نهاية جولات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري.

انطلاق مؤتمر الإسلام وحوار الأديان والثقافات في موسكو

تنطلق فعاليات مؤتمر الإسلام وحوار الأديان والثقافات، الذي يبدأ أعماله بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة وزراء أوقاف ومفتين وعلماء دين من مختلف دول العالم.

الحفل الختامي لمسابقة مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

يقيم مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة، والتي تقام للعام الثالث على التوالي، حيث يتم خلالها تسليم جائزتي محمد حسنين هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفي، تزامنا مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وذلك في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

استكمال محكامة المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة التبين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة التبين" بمجمع المحاكم في طرة.

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم جاعش الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية، بمجمع المحاكم في طرة.

انعقاد صالون المنصورة الثقافى الخامس بمكتبة مصر العامة في المنصورة

تنظم مكتبة مصر العامة بالمنصورة، في السابعة مساء، "صالون المنصورة الثقافي الخامس" تحت رعاية وحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار السكرتير العام، وإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة.

التعليم والنهوض بالوطن.. ندوة في مركز الهناجر للفنون

ينظم ملتقى الهناجر الثقافي برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "التعليم والنهوض بالوطن"، وذلك في السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا.

انعقاد مؤتمر إطلاق حملة لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات

ينظم مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق حملة "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات"، بالتعاون مع "المبادرة النسوية الأورومتوسطية"، بهدف المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تسمح بالعنف، ويتصدى له صناع القرار كأولوية سياسية، وذلك تحت شعار "إيه قصتك".

حفل فرقة الرضوان السورية للإنشاد الديني بمهرجان سماع الدولي

تستقبل قلعة صلاح الدين فرقة الرضوان السورية للإنشاد الديني، في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان سماع الدولي للموسيقى الروحية.