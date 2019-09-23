قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد قنوات "الجزيرة، الشرق" وقنوات الإخوان الأخرى، مطالبا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المؤسسات، لما ترتكبه بحق الدولة المصرية.

وقال المحامي في بلاغه إنّ ما فعلته قنوات الجزيرة والإخوان من قطر وتركيا مثل "الشرق، وطن، ومكملين"، من بث فيديوهات مزورة لما ادعت أنّها مظاهرات وهمية، جابت شوارع ومدن مصر، جريمة دولية في إطار الحرب على مصر.

وأضاف المحامي أنّ الدولة المصرية عليها اتخاذ ردة فعل دولية قانونية ضد تلك الحرب التي أرادت أن تصيب مصر بفقدان الأمل، لكن الشعب ازداد تماسكا ووحدة حول قيادته، وهذا ما جرمه القانون الدولي في العقوبات التي وردت حصرا في الفصل السابع من ميثاق المنظمة، وهي عقوبات ملزمة وتنفذ بالقوة إذا استدعى الأمر، وتتمثل في عقوبات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.

وتابع المحامي في بلاغه أنّ هناك فرصة لإحالة الشكاوى ضد تلك الحكومات العميلة إلى الأمم المتحدة، ثم إرسالها للمحاكم الدولية المختصة لصدور أحكام رادعة ضدهم، خاصة أنّ ما تفعله تلك القنوات العميلة يتعارض مع خطة الأمم المتحدة في حماية الصحفيين، فقد يكون صحفيو ومحررو تلك الوسائل الإعلامية في مرمي انتقام شخصي من المتضررين من أفعال تلك القنوات العميلة.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم 12597 لسنة 2019 عرائض النائب العام، باتخاذ اللازم قانونا نحو تلك المهازل التي تتعمد حكومة قطر وتركيا الإضرار بمصر بها، وتلفيق الأكاذيب ضد قلب الأمة العربية والإسلامية.