أنقذ أفراد طاقم ضيافة طائرة مصر الطيران رحلة رقم MS 649، المتجهة من مطار القاهرة الدولي لمدينة الرياض، حياة راكب تعرض لهبوط في الدورة الدموية وارتفاع في ضغط الدم، بعد الإقلاع من المطار بـ15 دقيقة.

وفوجئت نيفين فاروق رئيس طاقم الضيافة بمرض الراكب المفاجئ عقب إقلاع الرحلة، على الفور عاونت طاقم الضيافة باستخدام أجهزة الاسعافات الأولية الموجودة على الطائرة، وتصادف وجود طبيب على الرحلة، ساعد طاقم الضيافة في إنقاذ حياة الراكب.

ونجح أفراد الطاقم في إنقاذ حياة الراكب حتى استكملت الطائرة رحلتها بنجاح للعاصمة السعودية الرياض، ووجّه ركاب الرحلة الشكر لطاقم الضيافة.