أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمال البلاد، وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، في بيان، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 5 عناصر من التنظيم، وذلك عقب ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن أماكن تواجدهم في مدينة الموصل، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وأشار المتحدث العراقي، إلى أن من بين المعتقلين اثنين كانا يعملان فيما يسمى بـ"الأمنية والبقية" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل، موضحا أن عملية القبض تمت في منطقة العبور بالجهة الغربية للجانب الأيمن لمدينة الموصل، فيما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط، أن ذلك جاء عقب ساعات من إعلان مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق القبض على أحد الإرهابيين في مدينة الموصل.