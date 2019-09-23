أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى مأدبة العشاء التى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية على هامش مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد النائب بتأكيد الرئيس السيسي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم إعداده وفقاً للمتطلبات المصرية الوطنية، وإن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التي فاقت المتوقع تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصري العظيم وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته واستمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.

وقال "عامر" في بيان له أصدره اليوم أن تأكيد الرئيس السيسى على حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التي يشهدها العمل المشترك بين الجانبين وكذا التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة وتطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية في مصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس فرج عامر أن إشادة رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية خلال اللقاء بالطفرة التي حدثت في مصر على الصعيد التنموي والتغلب خلال السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري وثمنوا في هذا الإطار الدور الذي قام به الرئيس لتعزيز الاستقرار والتنمية في مصر وتأكيدهم على أن الاستقرار في مصر نقطة ارتكاز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها اضافة الى إشادتهم بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.

وتابع "فضلاً عن المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات انما هو دليل واضح على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى مجالات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الامريكية والأجنبية الى مصر وأكد ان حرص الرئيس السيسى على عقد مثل هذه اللقاءات المهمة هدفه استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر للترويج للاقتصاد المصرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والأجنبية لمصر لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية فى مختلف المجالات".