ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء: العدل، شؤون مجلس النواب، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي عددٍ من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 5 أغسطس الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1171 كنيسة ومبنى تابع.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنّ الاجتماع استعرض موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، نظرا للأهمية البالغة لاستيفاء الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الوزراء على أهمية أن يتابع المحافظين أعمال اللجان الفنية المعنية بالتحقق من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف، وأكد وزير التنمية المحلية أنّه اجتمع مؤخرا مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الأمر، وتشهد الفترة المقبلة تسريعا في وتيرة هذه الأعمال.