كلف اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الاجتماعي، بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية، نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.

كما وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بعض الجمعيات الأهلية، بدراسة إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير أكشاك لبعض الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.

كما كلف محافظ الفيوم، مسؤولي التعليم بالفيوم، بدراسة شكوى أهالي قرية المظاطلي التابعة لمركز طامية من عدم إنهاء إجراءات إقامة مدرسة تعليم أساسي بالقرية، وكلف وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة.

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفاته لمدير عام التفتيش المالي والإداري بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة بالفيوم، لفحص شكوى أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة لعدم إنهاء إجراءات حصوله على قرض من الجهاز، وتسهيل الإجراءات مراعاة لظروفه الصحية.

كما كلف محافظ الفيوم، مدير عام التفتيش المالي والإداري بتشكيل لجنة لدراسة شكوى أحد المواطنين من قيام الجمعية الزراعية بسنهور البحرية، بتحرير محاضر كيدية له تتعلق بالبناء على أرض زراعية، وتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، ودراسة شكوى عدد من أهالى قرية سنرو القبلية التابعة لمركز إبشواي، بشأن إغلاق أحد الشوارع المؤدية إلى منازلهم، وبحث شكوى مواطن يمتلك قطعة أرض مساحتها 400 متر تم الاستيلاء عليها من الجار للبناء.

حضر اللقاء الدوري، كلا من إيمان ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووليد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسب أشرف درويش، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وليلى قاسم، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن، والمديريات الخدمية، ومديري الإدارات بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.