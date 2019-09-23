أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، امس الأحد، أنّهما متّحدان في حرب بلا هوادة ضدّ "الإرهاب"، وتعهّدا أمام عشرات آلاف الأمريكيين من أصل هندي بإقامة تحالف شخصي ووثيق بينهما.

أغدق الزعيمان اللذان يتشابهان في نزعتهما القوميّة وحبّ المهرجانات الحماسيّة والتشكيك بالإعلام التقليدي، الثناء على بعضهما، في ظهور غير تقليدي داخل ملعب لكرة القدم في هيوستن.

ودخل الزعيمان الملعب بأيدٍ متشابكة، على صوت قرع الطبول لموسيقى البانجرا الهنديّة، وسط هتاف حضور يُقدّر بـ50 ألف شخص وفق المنظّمين.

وحظي ترامب بأكبر تصفيق عندما خاطب الحشد الذي يرتدي أغلبه زيّ حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي اليميني، قائلاً: "نحن ملتزمون حماية المدنيّين الأبرياء من تهديد الإرهاب الإسلامي المتطرّف"، على حد تعبيره.

ودعمَ ترامب، الزعيم الهندي سابقاً في قرارات عدّة مثيرة للجدل هذا العام، بما في ذلك إلغاء الحكم الذاتي لكشمير ذات الغالبيّة المسلمة وإعطائه أمراً بشنّ غارات جوّية داخل باكستان ردّاً على تفجير انتحاري.

وبينما وقف ترامب في الصفّ الأمامي مستمعًا إلى الترجمة، أشار مودي بوضوح شديد إلى باكستان، وقال مودي إنّه يسعى الى وضعيّة متكافئة لكشمير والعمل على تنميتها، مضيفاً إنّ أفعاله "تُسبّب الإزعاج لبعض الأشخاص غير القادرين على إدارة بلادهم" والذين "يرعون الإرهاب"، مشيرا إلى أنّ "هؤلاء الناس وضعوا كراهيتهم للهند في صلب أجندتهم السياسية".

وخارج ملعب "أن آر جي"، تجمّع متظاهرون يرتدون قمصانًا ويحملون لافتات كُتب عليها "الحرّية لكشمير"، متّهمين مودي بانتهاك الحرّيات الدينيّة، وهي قضيّة كثيرًا ما أثارتها إدارة ترامب.

ويُعتبر هذا الحدث أكبر احتفال يُقام لمسؤول أجنبي في الولايات المتحدة بعد الاحتفالات التي أقيمت للبابا.

ولكي تكون المناسبة برعاية الحزبين الأمريكيّين الرئيسيّين، حرص المنظّمون على دعوة مسؤولين ديموقراطيّين بارزين.

وتوجّه ستاني هوير، الديموقراطي الثاني في مجلس النوّاب، إلى الحشد بالقول إنّ الديموقراطيّين والجمهوريّين على السّواء يريدون أفضل العلاقات مع الهند، وقال: "يجب على الأمريكيّين والهنود السعي جاهدين لجعل وعودنا وتطلّعاتنا حقيقة لكلّ مواطنينا".

وفي حين ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه ترامب، أكمل مودي كيل الثناء على الرئيس الأمريكي، إلى درجة استحضار شعاره "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" في معرض إشادته بالاقتصاد الأمريكي.

وكان الأمريكيون الهنود قد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح هيلاري كلينتون منافسة ترامب في انتخابات 2016، رغم وجود شخصيات بارزة من أصل هندي في الحزب الجمهوري أمثال نيكي هايلي، أول سفيرة لترامب لدى الأمم المتحدة.

وتُعتبر هيوستن إحدى أكثر المدن المتنوّعة عرقيّاً في الولايات المتحدة، وهي الولاية التي يتوجّب على ترامب أن يفوز بها العام المقبل، وتحدّث ترامب عن سجل إنجازاته كما لو كان في حملة انتخابية، لكنه لم يُشر الى مخاوف العديد من الهنود بشأن سياسة التأشيرات الأمريكية، بل أبرز جهوده لإعادة المهاجرين غير الشرعيّين من أمريكا الوسطى.

وقال ترامب: "سنعتني بمواطنينا الهنود الأمريكيّين، قبل أن نعتني بالمهاجرين غير الشرعيّين الذين يرغبون في التدفّق إلى بلادنا".

ورغم من أنّه لم يُعرَف عنه أبدًا حبّه للتنوّع العرقي، قال للأمريكيّين الهنود الموجودين في الملعب "نحن نحبّكم"، مضيفا: "أنتم تثرون ثقافتنا وتدعمون قيَمنا وترفعون من مستوى مجتمعاتنا، وأنتم حقّاً فخورون بأنّكم أمريكيّون، ونحن فخورون بكم بصفتكم أميركيّين".

وقال بهافين باريخ، من ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، إنّه جاء مع زوجته شيبتي وهما يرتديان ملابس مطرزة بأسلوب منطقة جوجارات مسقط رأس مودي من أجل إظهار دعمهما، مضيفا: "نحن من أكثر المعجبين بمودي وبما يفعله من أجل الهند، وأردنا إظهار دعمنا".

ووصف هذا التجمّع بأنّه "تاريخي" نظراً إلى وجود ترامب، لكنّه تردّد في القول إنْ كان هذا الحشد يُعدّ دعماً للرئيس الأمريكي.