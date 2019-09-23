تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عددا من المدارس بمدينة طلخا، وتوجه إلى مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية بنين، وكلف محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، بتشكيل لجنة للمرور، غدا، على المدرسة وعرض تقرير شامل عن سير العملية التعليمية ومدى توافر الخدمة التعليمية اللائقة للطلاب، ومدى تلافي الملاحظات السابقة التي وجه بها المحافظ في زيارته قبل بدء العام الدراسي.

وتوجه شاروبيم إلى مدرستي الشهيد إسلام البغدادي وعلي مبارك الإعدادية بنين خلال الفترة الثانية، وتفقد عددا من الفصول متحدثا مع الطلاب و على توافر احتياجاتهم وعلى كثافة الفصول.

وطلب محافظ الدقهلية من مدير إدارة طلخا التعليمية زيادة عدد أحواض الغسيل بدورات المياه خاصة أن المكان يتسع للمزيد منها لتيسير عمليات النظافة للطلاب.

ثم توجه محافظ الدقهلية لتفقد موقف طلخا الجديد واستمع إلى عدد من السائقين عن احتياجاتهم ووجه لرئيس مدينة طلخا بالبدء في تطوير الموقف بإقامة تندات لانتظار السيارات، وتعليق بانر يحمل تعريفة الركوب لمختلف الخطوط.

كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس المدينة بحث إمكانية إقامة سور بناء بدلا من السياج "السلك" لتأمين الموقف، وإزالة كافة الأكشاك العشوائية حول الموقف والتي تعوق الحركة، ورفع مستوى النظافة بالموقف ومحيطه، كما وجه له بزيادة عدد صناديق القمامة المغلقة.