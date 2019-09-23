انتخب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزكية السفيرة ميكايلا كوملين جرانيت من السويد، اليوم، رئيسًا لمجلس محافظي الوكالة لعامي 2019-2020، خلفا للسفيرة لينا الحديد سفيرة الأردن في فيينا.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في بيان، إن السفيرة كوملين جرانيت هي الممثل المقيم للسويد لدى الوكالة والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، وكذلك سفيرة بلادها لدى كل من النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وأشارت الوكالة، إلى أن السفيرة التحقت بوزارة الخارجية السويدية في عام 1994 وقبل توليها مهامها الحالية كانت نائبة المدير العام ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية في وزارة الشؤون الخارجية"2012-2018"، موضحة أن السفيرة كوملين جرانيت شغلت عددًا من المناصب المهمة بما في ذلك مستشار السياسة الخارجية في المجلس الأوروبي "2010-2012" في بروكسل ومدير ومستشار السياسة الخارجية في مكتب رئيس وزراء السويد "2007-2010".

جدير بالذكر، أنه تم مؤخرا انتخاب 11 دولة جديدة للعمل في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا للفترة 2019-2020.