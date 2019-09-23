استقبل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، اليوم، رئيس المجلس التشريعي لولاية بيهار الهندية، فيجاي كومار. واستعرض وهدان ما حققته مصر من نجاحات في مجالات الصحة، خاصة مبادرة الرئيس لمكافحة "فيروس سي".

وأشاد وهدان خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي ربطت بين زعماء مصر والهند والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبحث العلمي والتكنولوجيا والاتصالات والصحة.

واستعرض وهدان ما حققته مصر من نجاحات في مجالات الصحة، خاصة مبادرة الرئيس لمكافحة "فيروس سي". كما استعرض وكيل المجلس تشكيل مجلس النواب الحالي، لافتا إلى شغل أحد نواب المعارضة منصب الوكيل وأعرب وهدان عن اعتزازه بزيارة رئيس المجلس التشريعي لولاية بيهار، مؤكدا أنها فرصة لتبادل الآراء تجاه القضايا المشتركة.

وأشار وهدان إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة خاصة بعد تدشين مصر لمشروع قناة السويس الجديدة ومنطقتها اللوجستية التى أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعالم. ومن جانبه أعرب "كومار" عن اعتزازه بالزيارة وتقديره الكامل لمصر حكومة وشعبا، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين وتاريخهما الطويل المشترك في مكافحة الاستعمار وتأسيس حركة عدم الانحياز.

من جانبه، قال كومار إن هدف الزيارة التعرف على أبرز النجاحات التي حققتها مصر وبخاصة قناة السويس الجديدة، موضحا أبرز معالم ونجاحات الحياة الحزبية فى الهند وطريقة تمثيل الولايات المكونة لها فى الحكومة الاتحادية. وقال كومار إن ولاية بيهار هى الأعلى بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادى في الهند، مشددا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات خاصة الزراعية.