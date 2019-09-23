تفقد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنياً وطبياً ونفسياً لنيل شرف الانضمام إلى الكليات العسكرية لعام 2019.

وتابع القائد العام اختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديري الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لإستكمال مراحل القبول، وذلك بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية بمصر الجديدة.

وناقش وزير الدفاع عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الإختبارت المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على المستوى المتميز لهم وما تحصلوا عليه من نتائج في ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وتابع القائد العام مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق، والذى ينفذ بواسطة الأطباء والإستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة وإستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس القومسيون الطبي العسكري تضمن جميع الإجراءات التى يخضع لها الطلبة لتحديد لياقتهم الطبية ومدى ملائمتها لطبيعة العمل الشاقة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر وفقاً للمعايير القياسية للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وأكد وزير الدفاع حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات العسكرية التى تعمل على بناء جيل من ضباط المستقبل ترتكز عليهم القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام التي تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، مؤكداً ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين وذويهم القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية وشفافية ليكونوا "شرياناً يضخ دماء جديدة داخلها"، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على إجتياز الإختبارات المختلفة وفقاً للشروط والمعايير المحددة.