تزامنًا مع بدء فصل الخريف رسميًا اليوم، تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال، ويسود طقس لطيف على معظم الأنحاء تتخلله نسمات الهواء الباردة التي تسمح بالخروج إلى المتنزهات والأماكن العامة.

وترصد "الوطن" عدد من الأماكن التي يمكنك زيارتها خلال فصل الخريف على النحو التالي:

حديقة الشيخ زايد المركزية

الحديقة تشتمل على عدد من المطاعم والكافيتريات الموزعة على الحديقة، إضافة إلى ممرات المشاه والأماكن المخصصة للأطفال وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وتم تحديد سعر التذكرة بـ25 جنيهًا لجميع الفئات، وتفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

حديقة الأزهر

من أبرز المتنزهات بالعاصمة، وتوجد قرب قلعة صلاح الدين، وتوجد بها كافيهات وأماكن ترفيهيه للأطفال، يبلغ سعر تذكرة الدخول 15 جنيهًا طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية بـ20 جنيهًا.

معرض زهور الخريف

تستعد وزارة الزراعة لإقامة معرض زهور الخريف في نوفمبر المقبل بالمتحف الزراعي لأول مرة، ومن المقرر أن يضم المعرض 170 من كبرى الشركات العارضة المتخصصة في مجال زهور القطف ونبات الزينة، ويقام على مساحة كبيرة من المسطح الأخضر للمتحف بالدقي تبلغ 25 ألف متر.

جزيرة المعادي

تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا، و40 جنيهًا يومي الخميس والجمعة.

يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة، كما توجد سيارات والعديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المفتوحة.

وتفتح الحديقة أبوابها من 10 صباحًا وحتى 12 مساءً.

المراكب النيلية

الخروجات بالمراكب والسفن النيلية، متعة وتغيير يلجأ إليه الكثير، حيث تشتهر مصر بالنيل العظيم، وجميع العائلات في القاهرة ومن خارجها تأتي إلى العاصمة حتى يستمتعوا بنزهة مختلفة في المراكب النيلية.

ورغم بساطة الخروجات النيلية، إلا أنّها تتميز بالجو الممتع على مدار الرحلة، ويتراوح سعر الرحلة للفرد بالمركب النيلي من 5 إلى 10 جنيهات.