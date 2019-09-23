يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضين مساء الثلاثاء، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بعنوان (ألواني) للفنانة منى سلام، بحضور الدكتور أشرف رضا، رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية.

ويضم المعرض حوالي 70 لوحة حيث تقوم الفنانة بإضافة الألوان للوحات فريدة ومتميزة صممها متخصصون، منها الكلاسيكي والحديث والواقعي مستخدمة أبسط الأدوات لتحديد معالمها واللون المناسب وتوزيع الضوء والظلال وإضافة عنصر التجسيم والإحساس بثلاثية الأبعاد لإضفاء الحياة عليها متناولة موضوعات متنوعة ما بين البورتريه والطبيعية والفانتازي وغيرها.

كما يفتتح معرض (ألوان وموسيقى) للفنانة شفق الوكيل في السابعة مساء بقاعة صلاح طاهر الذي يحتوي على 40 لوحة زيتية تعبر فيها الفنانة عن جمال الليل وروعة الأزهار وغموض الفانتازيا، حيث يستمر المعرضان حىي الإثنين 30 سبتمبر الجاري.