قال السيناريست بشير الديك، إنه انتظر لحظة عرض فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" منذ 20 عام، وذلك قبيل انطلاق العرض العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف في كلمته أنه يتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الحضور، لاسيما أنه فيلم رائد يقدم لأول مرة في الوطن العربي.

ويشارك في بطولة الفيلم بالأداء الصوتي كلاً من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويشارك بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسي.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا، وخلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.