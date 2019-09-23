قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ووكيل شركة توماس كوك في مصر، إن سلطة الطيران المدني البريطانية، وهي هيئة حكومية إنجليزية ستتولى تنظيم مغادرة السائحين التابعين لشركة توماس كوك الإنجليزية في مصر كل على حسب تاريخ المغادرة الخاص به، مضيفا أن الشركة أرسلت خطابا للفنادق بأنها ستكون الضامن لكل المستحقات وأنه لا يجب طلب أي مبالغ من السائحين.

وأشار "الشاعر"، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن وزارة السياحة المصرية تقوم بالتواصل والتنسيق مع السفارة البريطانية في القاهرة للاطمئنان على كل السائحين الإنجليز التابعين لشركة توماس كوك في إنجلترا والموجودين بمصر لاستكمال رحلتهم وحتى عودتهم لبلادهم.

وأوضح الشاعر أن الشركة التي تم إفلاسها هي الشركة الموجودة في إنجلترا فقط، وأن باقي أفرع الشركة التابعة لشركه توماس كوك (ألمانيا -بلجيكا -هولندا -فرنسا -بولندا والدول الإسكندنافية) تعمل بطريقة طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك إنجلترا.

وأوضح الشاعر أنه تم إلغاء الحجوزات التي تمت من خلال الشركة المفلسة في إنجلترا حتى شهر أبريل لـ25 ألف سائح فقط.

وكانت شركة توماس كوك الإنجليزية قد أعلنت فجر اليوم إفلاسها بعد مناقشات بين المساهمين والممولين والتي لم تسفر عن اتفاق.