موسى: "إحنا أول ناس ندافع عن حرية الرأي والتعبير.. والفوضى خيانة"

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك فارقا كبيرا بين حرية الرأي والتعبير، وبين التحريض على الإرهاب والعنف وقلب نظام الحكم في مصر "إحنا أول ناس ندافع عن حرية الرأي والتعبير".

وأضاف "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وخلال أسبوع واحد تعرضت مصر لأكثر من 2000 شائعة وتم فبركة أكثر من 200 فيديو وصور "هل فيه دولة في العالم تقبل هذه الشائعات والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الخائن؟"، موضحا أن من يدعون إلى الفوضى في مصر هم خونة وليسوا معارضين: "لازم على مجلس النواب ياخد إجراءات".

وأكد الإعلامي أن من يعارض على أرض مصر له الحق في إبداء رأيه "قول رأيك بس اللي بيدعو إلى فوضي ليس معارضا وبنقول عليهم خونه ولازم نفرق بين اللي بيعارض الحكومة ودعوات الفوضى والإرهاب واللي بيقوم بيها خونة".