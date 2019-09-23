قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم التخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 4 مرات، كما أنه يُعد من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد استهداف الرئيس خلال استراحته بالمعمورة بالإسكندرية في 2015، وبالفعل تم إطلاق بعض النيران واستشهد ضابط.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الرئيس السيسي رفض رفضا قاطعا كشف أي تفاصيل من محاولات اغتياله، وكانت الوحدة السكنية التي يراقبون منها الاستراحة تبعد عنها نحو 1500 متر، حيث تم رصد فردين يراقبان تحركات الرئيس السيسي لاغتياله من عمارة في المعمورة تقترب من الاستراحة.

وأشار الإعلامي إلى أن الشخصين هما محمود هاني، وأحمد إمام جاد نجم، وألقي القبض عليهما، واستعرض الإعلامي، الوحدة السكنية والكاميرات التي استخدمها الإرهابيون في مراقبة استراحة المعمورة، وكذلك عرض مقطع فيديو للاستراحة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأدوات التي كانت تستخدم لمراقبة الاستراحة الخاصة بالرئيس كانت تركية.