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اعترافات عضو خلية محاولة اغتيال الرئيس: مهمتي رصد استراحة المعمورة

اعترافات عضو خلية محاولة اغتيال الرئيس: مهمتي رصد استراحة المعمورة

3 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية وسط خطورة حقيقية عليهم

3 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية وسط خطورة حقيقية عليهم

صور.. الجونة تعلن دعم مراكز شباب البحر الأحمر بعوائد "سوار" النادي

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باحث لـ"الوطن": ترامب دائم الإشادة بالسيسي لعلمه أنه زعيم شعبي

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