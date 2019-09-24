محمد هنيدي يداعب تركي آل الشيخ: "أنا عازمك يا بوناصر على حسابك"

داعب الفنان محمد هنيدي، رئيس هيئة الترفيه التركي ومستشار الديوان الملكي تركي آل الشيخ، بسبب منشور ترويجي للأخير، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعاد هنيدي مشاركة منشور لآل الشيخ يروج فيه للمطاعم المشاركة في موسم الرياض الترفيهي وعلق، "أنا عازمك يابو ناصر على حسابك في كل المطاعم دي".

ونشر تركي آل الشيخ فيديو للمطاعم المشاركة في موسم الرياض الترفيهي، وعلق عليها، "المطاعم اللي بتكون بموسم الرياض.. من كل العالم. سامحونا عالقصور والله يعيننا عالسمنة".

المطاعم الي بتكون بموسم الرياض.. من كل العالم.

سامحونا عالقصور والله يعيننا عالسمنة pic.twitter.com/tba8UhQiXu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 23, 2019

وخاض آل الشيخ تجربة استثمار رياضي قصيرة في مصر بعدما اشترى نادي الأسيوطي وحوله لنادي بيراميدز، الذي حقق نتائج طيبة في الموسم الأول له في الدوري المصري وباعه آل الشيخ قبلما يصل لنهائي كأس مصر.